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«Зачем свою плоскость так подчеркивать?»: Бузова в декольте до пояса показала влажную грудь

Певица и телеведущая примерила яркий наряд с хищным принтом.

«Зачем свою плоскость так подчеркивать?»: Бузова в декольте до пояса показала влажную грудь
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова успевает участвовать в новых телепроектах, готовить грандиозное сольное шоу, записывать песни и вести Instagram. Откуда у хрупкой девушки столько сил и времени, поклонники не перестают удивляться.

Находится время у Бузовой и чтобы посмотреть премьерные выпуски шоу «Звезды в Африке», которое девушка снимала летом. Она вспомнила тот съемочный день, когда она была наряжена в голубое платье с леопардовым принтом. И, предавшись ностальгии, красотка запостила архивный снимок.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Подписчики сразу же обратили внимание на ее утрированное декольте. Оно простиралось до самого пояса, и в нем поблескивала грудь, увлажненная специальными средствами, чтобы привлекать больше внимания. Но и здесь красотка не угодила многим.

«Молодец, конечно, что за натуральную красоту, но зачем свою плоскость так подчеркивать?», «Чуть бы с… сделала, пуш-ап, а то какая-то мужская грудь!», «Это спина или перед?», «Ну не подходит такое платье для вашей фигуры», «Че с руками? Распухли, а лицо отредактировала»,» Тело мужское», — пишут хейтеры.

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