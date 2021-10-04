«Если бы история сложилась по-другому»: Анна Седокова огорошила Митю Фомина признанием

Певица после совместного исполнения хита сообщила, что у них когда-то могло бы быть общее будущее.

В шоу «Дуэты», третий выпуск которого состоялся на телеканале «Россия», получились новые яркие вокальные союзы, которые запомнятся зрителям не только своим необычным звучанием, но и откровениями.

После исполнения хита Something Stupid, Анна Седокова, которая пела вместе с Митей Фоминым, пустилась в признания. Экс-солистка группы «ВИА Гра» впервые разоткровенничалась о своем доселе неизвестном факте творческой биографии, огорошившем ее партнера.

«Когда-то давно я проходила пробы на место солистки в группу «Hi-Fi», и меня не взяли! А через год я пришла в «ВИА Гру». Только на шоу «Дуэты» зрители смогли увидеть, как могла бы выглядеть группа Hi-Fi, если бы история сложилась по-другому», — задумалась певица.

Кстати, это не единственное признание на проекте. Иракли, который выступал с Богданом Титомиром, сообщил ему, что очень давно они уже стояли на одной сцене. В юности грузинский исполнитель прошел кастинг в подтанцовку секс-символа 90-х.

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