«Фигура Мэрилин Монро!»: Ани Лорак в оливковом платье-бандо подчеркнула внушительный бюст драпировкой

43-летняя звезда Ани Лорак, урожденная Каролина Куек, на днях представила свою новую песню на украинском языке, тут же ставшую хитом. Так часто бывает с новинками артистки, а секрет ее успеха кроется в невероятном голове певицы, ее артистизме и красоте.

В клипе на песню Лорак примерила несколько разных нарядов. Среди них был эффектный образ в облегающем миниатюрном платье-бандо оливкового цвета, подчеркнувший драпировкой в зоне декольте внушительный бюст красотки.

Этот образ многим пришелся по душе. В комментариях поклонники так и обозначали, что оливковое одеяние и Лорак в нем прекрасны.

«Все образы красивые по-своему, но первый образ, просто», «Обожаю зеленый цвет, Вам очень идет», «Богиня!», «Глаз не отвести!», «Каролина, вы самая прекрасная и роскошная», «Вауу! Все образы роскошные! Дива!», «Фигура Мэрилин Монро!», — пишут фанаты.

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