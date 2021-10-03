Креветки, мидии, устрицы: Ольга Картункова показала, что она ест на ужин

Звезда шоу «Однажды в России» Ольга Картункова призналась, что все это кажется ей безумно вкусным.

Популярная актриса, звезда КВН Ольга Картункова избавилась от нескольких килограммов и теперь, судя по всему, отдает предпочтение белковой пищи.

Ольга Картункова дала понять, что она большой любитель морепродуктов. На фото в микроблоге звезда предстала за столом, который ломится от морских деликатесов.

Актриса запечатлелась в голубой косыночке и с довольной улыбкой на лице, вероятно предвкушая радость от поглощения морепродуктов. На столе у Ольги мидии, креветки, устрицы, суши.

«Ребята, как всегда удивляете! Безумно вкусно, спасибо. Гении кухни», — поблагодарила она тех, кто доставил всю эту вкусноту ей домой.

Подписчики Ольги Картунковой пожелали ей приятного аппетита и дали понять, что хотели бы разделить с ней эту шикарную трапезу.

«Аппетитно, супер», «Нормальный такой ужин», «Класс, знаем, любишь морепродукты!», «Ольга, аккуратнее! В погоне за желательными лайками можно набрать нежелательные кг», «Нормальная намечается вечеринка», — высказались в Сети.

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