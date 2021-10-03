«Дикий секс с мужем»: Анна Седокова описала поклонникам свой шикарный день

Задумавшись о том, каким был бы ее идеальный день, Анна Седокова попыталась уместить в него все, что только возможно. Своими размышлениями экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась в Instagram.

Утро певица мечтает начинать с восходом солнца, потом тренировать испанский, заниматься спортом, играть с ребенком и по ходу «делать деньги».

«А где-то между испанским и совещанием можно заняться и утренним сексом с мужем», — мечтает звезда.

И как заботливая мама, она планирует уделять свое внимание всем чадам без исключения, даже дочке Монике, которая в настоящее время проживает с отцом в Америке.

«Математика с Гектором по дороге на теннис Гектора и Алины. Разговор о жизни с Алиной, после которого она непременно скажет: «Мамочка, ты так права!». Семейный счастливый обед, на котором с нами по телефону обедает Моника, а лучше вообще рядышком», — делится многодетная мама.

И, конечно, такой же насыщенный и продуктивный вечер, когда после деловых переговоров и творческих занятий, Анна прогуляется на закате, почитает перед сном и займется диким сексом с 29-летним мужем Янисом Тиммом.

«Час чтения перед сном. Дикий секс с мужем. Сон наступает без сериала», — похвасталась певица.

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