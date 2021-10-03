На следующей неделе в Москву придет старое бабье лето

Хорошие новости для жителей Москвы приготовила… погода. Со следующей недели в столице установится так называемое старое бабье лето.

На улице будет сухо и ясно, а спасибо за это москвичи должны сказать скандинавскому антициклону. Именно он принесет прекрасную погоду с температурами воздуха, которые соответствуют норме.

«Так, например, в Центральной России и, в частности, в Москве в ночные часы столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке с наибольшей вероятностью легких заморозков в среду, четверг и пятницу, тогда как в разгар дня воздух сумеет прогреться до плюс 7 – 12», — цитирует сотрудника «Фобос», синоптика Евгения Тишковца «РИА-Новости».

Он добавил, что это будет сезон старого бабья лета и настоящей золотой осени.

Напомним, что ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал в одних регионах страны 3 и 4 октября будет теплая погода с температурой выше климатической нормы, в других – настоящие зимние холода. В Москве в ближайшие дни также будет сохраняться приятная осенняя погода — с переменной облачностью, без осадков. 3 и 4 октября днем термометры покажут 11–13 градусов выше нуля, а 5 и 6 октября воздух прогреется до +15 градусов, пишет «Комсомольская правда».

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