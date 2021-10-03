«Я утром ем суп, а вечером яйца»: Анастасия Волочкова отреагировала на предложение Николая Бандурина пойти с ним в ресторан

Куплетист Николай Бандурин на программе «Секрет на миллион» примерил на себя роль пранка.

Николай Бандурин стал гостем программы «Секрет на миллион» телеканала НТВ, во время которой ему было предложено выполнить необычное задание – разыграть своих коллег-артистов.

Куплетист с радостью согласился заняться пранком. Он позвонил своему бывшему другу и партнеру по сцене Михаилу Вашукову, затем набрал номер телефона ведущей «Аншлага» Регине Дубовицкой.

Его третьей собеседницей стала балерина Анастасия Волочкова. Ее Николай Бандурин по условиям розыгрыша пригласил в ресторан. Волочкова честно призналась, что не помнит такого артиста, и осведомилась, откуда у него ее номер.

«Телефон я достал с большим трудом. Хотел бы пригласить вас на ужин в ресторан», — робко произнес Николай Бандурин.

«Вопрос – для чего?» — поинтересовалась Анастасия Волочкова.

«Покушать, во-первых», — ответил Бандурин.

«Меня накормить невозможно. Я утром ем суп, а вечером яички. Ну хорошо, найдите меня в вотсапе и через пару дней напишите, что вы хотите. Я больше не могу говорить, начинаются съемки», — довольно мило поговорила с Бандуриным Волочкова и повесила трубку.

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