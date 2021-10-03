«Я утром ем суп, а вечером яйца»: Анастасия Волочкова отреагировала на предложение Николая Бандурина пойти с ним в ресторан

Николай Бандурин стал гостем программы «Секрет на миллион» телеканала НТВ, во время которой ему было предложено выполнить необычное задание – разыграть своих коллег-артистов.
Куплетист с радостью согласился заняться пранком. Он позвонил своему бывшему другу и партнеру по сцене Михаилу Вашукову, затем набрал номер телефона ведущей «Аншлага» Регине Дубовицкой.
Его третьей собеседницей стала балерина Анастасия Волочкова. Ее Николай Бандурин по условиям розыгрыша пригласил в ресторан. Волочкова честно призналась, что не помнит такого артиста, и осведомилась, откуда у него ее номер.
«Телефон я достал с большим трудом. Хотел бы пригласить вас на ужин в ресторан», — робко произнес Николай Бандурин.
«Вопрос – для чего?» — поинтересовалась Анастасия Волочкова.
«Покушать, во-первых», — ответил Бандурин.
«Меня накормить невозможно. Я утром ем суп, а вечером яички. Ну хорошо, найдите меня в вотсапе и через пару дней напишите, что вы хотите. Я больше не могу говорить, начинаются съемки», — довольно мило поговорила с Бандуриным Волочкова и повесила трубку.
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