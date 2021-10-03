Белокурое чудо у тети Маши на коленках: дочка Зудиной понянчилась с ее прелестной внучкой

В Stories микроблога Марина Зудина поделилась редкими домашними кадрами, подловив, как ее 15-летняя дочка Маша играет с малышкой Мией. Напомним, что первую внучку своей звездной маме подарил 26-летний Павел Табаков. Вдова худрука МХТ имени Чехова и «Табакерки» дала понять, что малютка Миа как две капли воды похожа на своего ныне покойного дедушку. Та же улыбка, те же глазки и волевой подбородок. Так, актриса уточнила, что глядя на улыбающуюся Мию, она видит своего мужа, которого ей так не хватает.

Малышка Миа в миленьком кокетливом платьице удобно уселась на коленках у тети Маши, взяв с собой любимую игрушку. У дочки Павла Табакова курчавые белокурые волосики. А сама Миа похожа на пухлощекого ангелочка. Поклонники подметили, что у Марины Зудиной просто очаровательная внучка.

«Когда с тетей Машей на одной волне», «Теперь в семье появилась такая прелестная живая куколка», «Ну Машенька будут теперь нянчить, тренироваться! А то была младшею в семье», «Какая милота», «Миа так похожа на дедушку», «Сразу видна Табаковская порода», «Миа просто чудо! А какие волнистые волоски», «Какой сладкий карапуз», — пишут фолловеры.

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