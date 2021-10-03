«Я – царь шоу»: Давид Манукян признался в своей двуличности

Блогер записал видео-стихотворение, в котором рассказал, какой он на самом деле.

В своем Instagram рэпер Давид Манукян представил на суд поклонников стихотворение, где решил раскрыть правду о себе настоящем.

Блогер признался в двуличности, оказывается, при свете камер он один, а в реальной жизни другой.

«Привет, это я настоящий. И таким я не так знаменит. Нет нигде объективов блестящих и еще я не Дава, Давид», — спокойно читает он в своем ролике. И тут же с пафосом и агрессией нападает: «В большом мире, где я существую, шоу-бизом, который зовут, я тут царствую, я тут диктую! А подобных тебе тут сожрут».

Всего за несколько часов видео набрало более миллиона просмотров, и поклонники бросились рьяно обсуждать новое произведение певца:

«Каждый человек имеет право на правду», «Я, наконец, увидела Давида настоящим », «душевно, до глубины души», «Браво!!».

Однако не все оказались так благосклонны к откровенному творчеству Давы, некоторые отметили, что и без того знали о его двуличности. А как иначе назвать тот не очень красивый поступок, который он совершил по отношению к Ольге Бузовой, когда слил в Сеть их переписку? Эти действия блогера вызвали негодование фанатов звездной блондинки.

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