«Она кинула фразу: «Вы без меня сдохнете»: Николай Бандурин раскрыл причину конфликта с Региной Дубовицкой

Известный куплетист в программе «Секрет на миллион» рассказал, как ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая поступила с дуэтом Бандурина и Вашукова.

Николай Бандурин стал гостем очередного выпуска программы «Секрет на миллион», во время которого рассказал о ссоре с ведущей «Аншлага» Региной Дубовицкой.

«Там был конфликт, в котором мы были абсолютно не виноваты, — поделился Николай Бандурин. — Это просто нечистоплотность автора, который продал одновременно частушки нам и Евгению Петросяну. Но Регина Игоревна обвинила нас в том, что мы, дескать, воруем тексты у мастеров. А мы знать не знали. Это был брифинг для журналистов и такая публичная порка, мол, молодые артисты воруют тексты у мэтров. Обидно было, потому что несправедливо».

По словам Бандурина, они с Вашуковым тогда даже не пытались объясниться с Региной Дубовицкой, поскольку к ней было нельзя было подступиться. А позже был еще один конфликт.

«Мы принесли Регине Игоревне свой очередной номер. Но петь для одного человека – это неблагодарная история. Отсмотрев нас в пустой комнате, Регина сказала: «Не смешно». Что было делать? Ну, не смешно и не смешно, ну, до свидания. Мы про нее позволили себе написать частушку: «Я аншлаг смотрю и плачу, там Регина в передаче слишком Дубовицкая». И ей донесли, и после этого о сотрудничестве и речи быть не могло. Но мы не жалеем, потому что когда мы уходили, она кинула такую фразу, дескать, вы без меня сдохнете. Но не сдохли, так получилось», — рассказал Николай Бандурин.

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