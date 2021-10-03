Хюррем все такая же рыженькая, а у Махидевран оплыло лицо: как любимые султанши Сулеймана выглядели бы в глубокой старости

Мерьем Узерли покинула турецкий сериал «Великолепный век» еще до того, как ее превратили в старушку, а вот Нур Феттахоглу приходилось часами сидеть в кресле гримера.

Сайт Teleprogramma.pro узнал, как любимые султанши Сулеймана выглядели бы в глубокой старости. Для этого мы воспользовались специальным мобильным приложением, искусственно «состарив» лица главных героинь турецкого сериала «Великолепный век».

Мерьем Узерли

Актриса с немецко-турецкими корнями настолько полюбилась поклонникам по всему миру, что когда Мерьем Узерли покинула проект, а на ее место взяли Вахиде Гердюм, фанаты буквально сошли с ума. Они требовали вернуть прежнюю Хюррем султан, или заменить Вахиде на более привлекательную актрису помоложе.

Однако со временем поклонники прониклись симпатией и к Гердюм, которая прекрасно справилась с ролью Хюррем султан. Фанатов удручало только одно, что султан Сулейман и его любимая хасеки перестали пылать прежним огнем. Они состарились, их чувства потеряли былую страстность. Зато падишах не утратил привязанности к Хюррем султан.

И в более зрелом возрасте Хюррем султан сохранила бы своим роскошные медово-рыжие волосы. Правда овал лица актрисы потерял бы свою четкость, появились бы носогубные складки, «гусиные лапки» в уголках глаз и мимические морщинки.

Нур Феттахоглу

Эта актриса снималась в сериале до самой последней серии. Махидевран султан или Весенняя роза до появления славянской наложницы Александры, ставшей потом Хюррем султан, занимала особое положение в сердце повелителя. Она подарила ему старшего наследника — шехзаде Мустафу. На роль красавицы-черкешенки продюсеры выбрали обаятельную и невероятно грациозную Нур Феттахоглу. Поклонникам она напоминала лесную лань.

Однако казнь единственного сына и боль утраты должна была сказаться на внешности Махидевран султан. Так, гримеры наносили тонну макияжа, чтобы Нур Феттахоглу выглядела не столь привлекательно, как в пору своей молодости. К тому же, в ее локонах шоколадного оттенка появились серебристые нити.

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Овал лица актрисы заметно оплыл, но она не потеряла своего очарования. Примечательно, что Нур Феттахоглу в отличие от Мерьем Узерли покидать проект не захотела. Она сыграла как молодую Махидевран султан, так и свою возрастную копию.

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