«Они и сейчас красотки»: Пригожин прокомментировал воссоединение группы «Тату»

Продюсер считает, что даже спустя десять лет это возможно.

Известный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость о воссоединении группы «Тату», состоящей и певиц Лены Катиной и Юлии Волковой. Артистки, которым сегодня по 36 лет, решили дать совместный концерт весной 2022 года. Напомним, что дуэт фактически распался в 2010-м.

«Еще тогда это было очень органично: маленькие, красивые девочки поют оправданные песни. Все может быть, песни же популярные, они и сейчас красотки. Все возможно», — цитирует Пригожина ФАН.

Напомним, что в 2012-2014 годах группа «Тату» устраивала воссоединения, но вокалистки друг с другом уже не общались и занимались сольными карьерами. Позже они вообще перестали видеться, и их очная встреча в шоу Ксении Собчак в 2021-м была преподнесена, как нечто грандиозное.

Добавим, что «Тату» называют чуть ли не единственной российской группой, широко известной за рубежом. Дуэт созданный продюсером Иваном Шаповаловым и композитором Александром Войтинским в 1999 году стал известен благодаря песням о любви между девушками и соответствующим имиджем.

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