Звезда на раздаче: Эминем открыл ресторан с фрикадельками и обслужил первых клиентов

Очередь за спагетти от рэпера выстроилась в несколько кварталов.

Интернет наполнился фото и видео того, как рэпер Эминем работает в ресторане быстрого питания, выдавая еду клиентам. И это не пранк какого-нибудь YouTube-шоу.

Дело в том, что 29 сентября 48-летний артист открыл в родном городе Детройте ресторан под названием Mom’s Spaghetti («Мамино спагетти») и в первый день работы устроил клиентам сюрприз, явившись в закусочную лично. Рэпер обслужил первых десять человек и позволил им сфотографироваться с собой в окошке выдачи заказов.

Как сообщает издание Detroit Free Press, очередь в день открытия закусочной выстроилась на несколько кварталов. Некоторые «встали лагерем» около нового общепита рано утром, хотя старт продаж макарон и фрикаделек начался только в пять вечера.

Добавим, что название закусочной взято из одной из самых известных песен рэпера Lose Yourself 2002 года. В ней в некоторых строчках описывается нервный парень, который не любит ужинать со своей мамой.

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