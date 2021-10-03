«Крыльцо и фундамент остались старые»: Николай Бандурин показал, как выглядит его новый дом, построенный на пепелище

Юморист Николай Бандурин потратил два года на возведение жилища на старом месте.

В декабре 2018 пожар уничтожил дом Николая Бандурина. Сам юморист и его жена в последний момент успели спастись из огня. Причиной возгорания стала неисправная проводка.

Два года Николай Бандурин потратил на возведение нового дома на старом месте. И уже с женой переехал туда жить. Скоро новоселье. А пока Николай Бандурин пригласил в гости съемочную группы программы НТВ «Секрет на миллион».

Новый дом построен по образцу и подобию старого – такое же расположение комнат, отделка и площадь – 200 квадратных метров.

Николай Бандурин показал дом и приусадебный участок. Особняк покрасили в веселый зеленый цвет. Двор утопает в цветах.

«Крыльцо и фундамент остались старые. Мебель пока не покупали, пользуемся тем, что отдали соседи», — поделился Николай Бандурин.

Дизайн своего помещения Николай Бандурин и его жена называют деревенским шиком, а первое, что купили в новый дом, это кофеварка. Куплетист говорит, что жить не может без кофе.

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