«Уже вернулся»: Александр Гордон справился с алкогольной зависимостью

Телеведущий даже избавился от нездоровой худобы.

В одной из последних передач программы «Мужское/Женское» вновь появился Александр Гордон. Знаменитость признался, что проходил лечение и теперь готов приступить к работе.

Напомним, Юлия Барановская в последнее время стала вести ток-шоу на Первом канале самостоятельно. Ее соведущий исчез, оставив после себя много вопросов. Поклонники Гордона беспокоились за телеведущего.

Оказалось, причиной исчезновения экс-избранника Екатерины Гордон стали последствия коронавируса. Александр Гордон признался, что лечил их алкоголем.

У телеведущего появилась зависимость. Именно с ней обратился Гордон к специалистам, когда осознал собственное бессилие.

«Главное, он уже вернулся!» — прокомментировала коллега Гордона появление телеведущего в студии Первого канала.

Сам Гордон так отозвался о своем возвращении:

«Жизнь не закончилась, пока она не закончилась…».

Напомним, ранее Юлия Барановская рассказала, как относится к своему соведущему. Поклонники экс-возлюбленной футболиста Андрея Аршавина поинтересовались, есть ли у телеведущей личная симпатия к Александру Гордону. Юлия призналась, что они с Александром друзья.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.