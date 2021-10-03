«Срамота! Еще курчавый пушок покажи»: Бузова в тугих стрингах неуклюже оголила «зону бикини»

«Как-то неуклюже смотрится», «Что за кривляния??», «Уф! Ну сколько можно, опять полуголая», «Чистая одежда кончилась?? Теперь только трусики-ниточки??» — едко подкалывали поп-диву ее фанаты в Instagram. Однако сама певица на критику поклонников уже давно не реагирует. В одном из интервью Ольга Бузова призналась, что если раньше она обижалась на подобные замечания, то сейчас со смехом реагирует на завистливые выпады хейтеров.

Поклонникам поп-дивы не дает покоя слава и популярность звезды. А каждое пикантное фото Бузовой в купальнике фанаты рассматривают словно под микроскопом, пытаясь найти хотя бы какое-то несовершенство. Так, экс-ведущей проекта «Дом-2» досталось за слишком тесные трусики. Певица сексапильно выпятила «сдобные булочки», игриво оголив «зону бикини».

«Срамота! Еще курчавый пушок покажи», «Трусики всю «зону бикини» открыли», «Ракушка-то после депиляции?», «Оля как всегда, стринги лопаются! Зачем так натягивать резинки до ушей», «Еще чуть-чуть и свой махровый пучок бы показала», «Один разврат», «Трусики великоваты? Как будто даже подворачиваются у животика», «Махровый пучок-то припрятала??», «Лучше уж совсем голышом», «Голопопенькая?», «Все скачет и скачет в одних трусиках», «Ну что за стрекоза??» — шутят фолловеры.

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