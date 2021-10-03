Признания мамы Шаляпина: как на самом деле себя чувствует певец после смерти жены

30 сентября Прохор Шаляпин рассказал своим поклонникам, что его жена Татьяна Клаудиа Дэвис умерла в Америке от последствий коронавируса. Болезнь блондинка подхватила на собственной свадьбе.

Из-за того, что пара практически не жила после женитьбы, музыкант не будет претендовать на ее наследство. Об этом Teleprogramma.pro рассказала мама Прохора Елена Колесникова. Как оказалось, артист в настоящий момент испытывает не только глубочайший стресс из-за трагических событий в его личной жизни, но и давление общественности.

По словам его родительницы, на знаменитость сейчас льются настоящие потоки негатива. Прохор Шаляпин ни с кем не общается, никому не отвечает на звонки, кроме мамы.

«Он до сих пор в шоке от этой трагической новости, мы сами еще не поняли, как это произошло. Сейчас сын находится в Москве, он очень плохо себя чувствует», — рассказала мать артиста порталу News.ru.

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