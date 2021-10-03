И крохотные пяточки в белых носочках! Арзамасова заботливо укачивала Левушку с милым чепчиком

Лиза Арзамасова в свои 26 лет прекрасно справляется с воспитанием сына Левушки. Тот растет не по дням, а по часам. При этом в беседе с поклонниками актриса из ситкома «Папины дочки» намекнула, что спокойный и безмятежный сон у них с Ильей Авербухом остался в прошлом. «Ночки бойкие!» — шутила Лиза, давая понять, что став мамой она все-таки узнала, что такое недосып. Но это не мешает актрисе наслаждаться трепетными моментами. Елизавета сама заботится о сынишке, в этом ей помогает ее мама Юлия. У молодой бабушки можно получить любой совет по воспитанию крохи.

На свежих кадрах в Stories микроблога Лиза Арзамасова запечатлела себя с малюткой-сыном. Актриса заботливо укачивала Левушку на руках, а тот уверенно сам держал головку. Темные волосики малыша Лиза скрыла под забавным чепчиком, не забыв и про теплые белые носочки для маленьких пяточек.

Поклонники пришли в восторг от свежих кадров с малышом. Многие фанаты с нетерпением ждут, когда Елизавета покажет им личико сынишки.

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