«Очень даже львица»: Родион Газманов восхитился постройневшей Лизой Арзамасовой в атласных шароварах

26-летняя Лиза Арзамасова почти сразу рассказала своим поклонникам о беременности. А после родов поделилась в Instagram первым снимком с сыном Левушкой. Сейчас актриса из ситкома «Папины дочки» постепенно приходит в былую форму. Один из доступных видов фитнеса для звезды, как шутит сама Елизавета, это прокат на коньках. С малюткой-сыном актриса успела побывать и в своей старой квартире, навестив маму Юлию. Та была рада понянчиться с внуком.

Лиза активно ведет Instagram, публикуя свежие кадры после беременности и родов. Арзамасова уже вовсю позирует в коротких топиках, демонстрируя плоский животик. Снимок красавицы-подруги по-достоинству оценил и Родион Газманов. Певец остался в восторге от милого фото Елизаветы в атласных шароварах.

«Мать Льва — пока совсем не львица!» — шутит актриса. «Очень даже львица», — сделал комплимент молодой мамочке Родион Газманов. «Лизок, а ваш Илья не ревнует?», «Какая милашка! Сложно поверить, что у вас есть ребенок», «Стройняшка», «Родион прямо-таки сыпет комплиментами», «Такая любого заворожит», «Повезло же Авербуху с красавицей-женой», «Милашка», «Не хватает на снимке только самого Левушки», «Может и не львица, но уж точно тигрица», «А где ваш миленький животик! Уже в топике! Вот это да!» — пишут фолловеры.

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