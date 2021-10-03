В модном жакете: Алика Смехова повеселилась на вечеринке Татьяны Навки

Актриса Алика Смехова появилась на дне рождения младшей наследницы Татьяны Навки в кожаном оверсайзном пиджаке. Такой наряд демонстрировали многие модницы шоу-бизнеса.

Смехова отметилась на вечеринке вместе с Навкой и ее дочерью Надеждой. Алика показала, какую прическу выбрала фигуристка для семейного торжества.

«Я красивая?» — поинтересовалась у подруги Навка.

Алика не стала возражать. Смеховой очень понравились голливудские локоны, которые сделала Навка для праздника младшей дочери Нади.

Сама Смехова оставила прическу прежней. Артистка долгое время не изменяет своему стилю. Удлиненное каре и темный оттенок волос обрамляют улыбающееся лицо Алики.

Смехова подобрала под цвет шевелюры трендовый жакет. Отметим, что кожаные изделия стали незаменимыми атрибутами в гардеробе многих знаменитостей. Кожаные плащи, платья и даже топы артисты носят в одном образе и по отдельности.

Так, телеведущая Лена Летучая и певица Виктория Дайнеко использовали кожаную фактуру для обуви и брюк в своих последних фэшн-образах.

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