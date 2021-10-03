Видео 18+: Асмус вывалила перед поклонниками грудь, а потом быстро прикрыла ее подушкой, опасаясь реакции

Актриса считает, что ее слова превратятся в пустой звук из-за сильного впечатления, которое оказывает ее бюст на людей.

Кристина Асмус впервые сверкнула своей обнаженной грудью в фильме «Текст», прочно закрепив за собой амплуа секс-символа российского кино.

Сейчас актрисе сложно отделаться от этого имиджа. В личном блоге она как-то жаловалась, что ее посты набирают обороты только тогда, если она блещет в них бюстом.

Вспомнила по это артистка и в тот момент, когда решила пообщаться со своими подписчиками в stories Instagram. Звезда легла на кровать в гостиничном номере на живот, облаченная в маечку с глубоким декольте. Естественно, в этот момент ее округлости стали выглядеть еще более впечатляющими. Одумавшись, она быстро схватила подушку и прикрыла свои аппетитные формы.

«Я решила положить подушку, потому что вот так вы не будете меня слушать», — рассудила она.

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