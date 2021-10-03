На звездной тусовке: Навка в свободном кипельно-белом платье с боковыми разрезами устроила танцы с Жасмин

Татьяна Навка отметила именины своей младшей дочки Нади Песковой, пригласив именитых гостей на праздник. На вечеринке собрались такие звезды, как Филипп Киркоров и Жасмин с детьми, а также Алика Смехова. Актриса, к слову, недавно побывала на еврейском торжестве, встретившись там с Эммануилом Виторганом и его женой Ириной Млодик.

Татьяна Навка примерила на тусовку в честь наследницы кипельно-белое платье свободного кроя с боковыми разрезами. Позируя вместе с Жасмин фотографам, спортсменка и певица не удержались и пустились в пляс. Судя по всему, настроение у всех на вечеринке было отличным.

Отметим, что ранее Татьяна Навка тоже появлялась перед своими зрителями в Сочи в белом облачении. Она примерила брючный комплект и вязаное пальто. Звезда льда попрощалась с жителями и гостями Краснодарского края, завершив там большие гастроли.

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