«Устал от незаслуженных обвинений»: Давид Манукян опубликовал переписку с Ольгой Бузовой

Исполнитель решил показать, что бывшая девушка не может его забыть.

В одной из последних Stories личного микроблога шоумена Давида Манукяна появился скриншот переписки с его бывшей девушкой Ольгой Бузовой.

Артист разместил снимок после новой публикации Бузовой в Instagram. Телеведущая показала своего лучшего бывшего. Им оказался Тимофей Майоров.

Такое заявление не понравилось Манукяну, поэтому он решил пойти на кардинальные меры. Исполнитель показал, как Ольга пыталась вернуть прежние отношения с ним.

«Говорят, есть идеальные бывшие, только они почему-то не возвращаются обратно. Видимо, река мутная! Получается, если бывшая хочет к тебе вернуться, значит, ты не такой уж и плохой! Простите меня за это, но я за справедливость. Устал от незаслуженных обвинений и оскорблений в свой адрес», — заявил Манукян.

Напомним, ранее Давид Манукян рассказал о настоящей причине расставания с Ольгой Бузовой. По словам артиста, телеведущая солгала о собственном избиении. Манукян признался, что видел душевные страдания экс-возлюбленной. Он не хотел мучать себя и Ольгу, поэтому предложил расстаться.

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