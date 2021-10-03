«Веревочки спереди – так сексуально»: Каменских в бикини без пуш-ап вальяжно показала трепетное тело с округлостями

Анастасия Каменских, как и многие россияне, сейчас грустит по отпускным денькам, с удовольствием перелистывая архив с пляжными фото. Одним из них певица решила поделиться в личном блоге.

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Артистка предстает в кадре в компании мужа Потапа на пляже, позируя перед камерой. Настя в крошечном бикини красиво раскинула руки, демонстрируя трепетное тело с тонкой талией и округлыми бедрами. Снимок произвел сильное впечатление на ее фолловеров.

«Веревочки спереди – так сексуально», «Шикарная фотка», «Крутые! Фигурка на этом фото -прямо огонь», «Как позируют женщины, и как позируют мужчины», «Красивущая», «Какая секси», — написали люди в комментариях.

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