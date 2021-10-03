А с кем оставили малютку-сына? Арзамасова на шпильках нежно прижалась к Авербуху в танце на площади

На днях актриса из ситкома «Папины дочки» погостила у своей мамы. С собой она привезла и сына Левушку.

Лиза Арзамасова после родов ведет активный образ жизни. Актриса из ситкома «Папины дочки» часто бывает на ледовых репетициях. Сама Елизавета неплохо катается на коньках. И это не удивительно! Ведь ее муж сам Илья Авербух. Он поставил множество красочных мюзиклов на льду. В этом с ним может посоперничать разве что олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Арзамасова с головой ушла в материнство. По словам Лизы, их с Ильей сын Левушка растет неспокойным. «Ночки бойкие!» — шутила звезда, намекнув на то, что о крепком сне им пока остается только мечтать. Правда, новоиспеченные супруги все-таки находят время на романтические прогулки. Так, Елизавета станцевала медленный танец прямо на площади, представ в объятиях Ильи Изяславича. Молодая мамочка позировала на шпильках и в ультрамодной рубашке-пальто. Многих поклонников интересовал только один вопрос: с кем Лиза оставила малютку-сына?

«Идеальная пара!», «После родов и сразу стройняшка! Как им это удается?? В чем секрет??», «Лиза тут такая милашка», «Вот и выросла «папина дочка», от Галины Сергеевны не осталось и следа», «Как нежно прижалась к мужу в танце», «А с кем оставили малютку-сына??», «Левушка в гостях у бабушки?? А вы танцы танцуете? Вот это романтик», «Прелестная пара, какая гармония», — пишут фолловеры.

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