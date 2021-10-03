Оксану Самойлову вновь обвинили в плагиате

Недавно жена шоумена Джигана презентовала новый проект. Однако другой блогер заявила, что Оксана Самойлова украла ее курс.

Создатель курса копирайтинга «Акула пера» — Анна — уверяет, что названия учебных блоков и уроков в программе Оксаны совпадают с ее собственными. При этом курс Анны существует около года. А проект Самойловой стартовал на днях.

Анна заявила, что ей не нужен пиар за счет жены Джигана. Девушка догадывается, кто мог слить информацию о ее курсе.

«Оксана, я уверена, что вы понятия не имеете о моем блоге. А также о том, что некоторые названия блоков и уроков на «вашем собственном авторском курсе» с точностью повторяют названия на моем курсе. Я подозреваю, что вас подвел методист, который помогал составлять программу, такое бывает», — передает слова Анны «СтарХит».

Анна предлагает Оксане мирно урегулировать конфликт.

Напомним, ранее Самойлову обвинили в краже идеи личного бренда. Появление на рынке косметики Оксаны — Sammy Beauty — напомнило многим продукцию американской бизнесвумен Кайли Дженнер.

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