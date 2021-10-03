«Как я вам?»: Юлия Паршута попросила поклонников оценить ее образ на «Шоумаскгоон»

Вторую неделю шоу, ставшее продолжением легендарного проекта «Маска» собирает у экранов миллионы поклонников. Певцы делятся с фанатами в своих соцсетях впечатлениями от участия в проекте и даже спрашивают совета.

Так, финалистка второго сезона «Маска» Юлия Паршута, которая показала невероятной красоты номер и исполнила в новом прочтении известную всем с детства песню из кинофильма «Золушка» попросила своих подписчиков оценить ее образ.

«Образ и номер шикарны», «Вы самая красивая Золушка», «Наряд супер», «Это было что-то нереальное», «Лучшая» и так больше полумиллиона комментариев в ее Instagram.

Юлия на самом деле была очень воздушная и какая-то неземная и даже ради номера сменила цвет глаз. А главный судья вчерашнего выпуска Юрий Стоянов не смог устоять перед совершенным вокалом певицы и отдал ей все свои голоса.

Впервые на публике Юлия появилась в проекте «Фабрика звезд», после которого некоторое время была участницей группы «Инь-Ян». Сейчас фабрикантка делает сольную карьеру, иногда «подрабатывает» телеведущей и актрисой.

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