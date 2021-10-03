Дурачатся, поют и отдыхают: Арзамасова показала, чем ее муж и пасынок занимаются после «Ледникового периода»

Илья Авербух уже не первый год руководит проектом «Ледниковый период» на Первом канале. Известный фигурист относится к нему, как к одному из своих любимых детищ. А его семья в лице жены Елизаветы Арзамасовой и старшего сына от Ирины Лобачевой Мартина, поддерживает спортсмена.

Родственники даже приходят с ним на съемки проекта, болея за близкого человека. В личном блоге Елизавета Арзамасова показала, как они расслабляются уже после записи шоу. Видно, что после напряженного съемочного дня все хотят отдохнуть, но при этом довольны прошедшим днем.

Артисты дурачатся, танцуют и поют вместе с Александром Градским, композиция которого слышна из динамиков. Пасынок Арзамасовой при этом ведет себя наиболее сдержанно, просто сидит на стуле и спокойно наблюдает за взрослыми.

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