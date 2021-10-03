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«Опа! Люди мимо, а она к ним сдобой»: Каменских в стрингах сексуально потерлась «булочками» на песке

Украинская поп-дива смутила поклонников эротичным кадром на пляже, оголив свою «сдобную ватрушку».

«Опа! Люди мимо, а она к ним сдобой»: Каменских в стрингах сексуально потерлась «булочками» на песке
Настя Каменских. Фото: Instagram.com/kamenskux

Настя Каменских — девушка видная и привлекательная. В своем Instagram жена рэпера Потапа то и дело публикует сексапильные пляжные снимки. Один из таких горячих кадров появился и в фан-аккаунте звезды. На фото украинская дива позировала в лазурном купальнике, слишком высоко натянув тугие стринги. Каменских игриво обнажила свои «сдобные булочки», приправив их песочком. Судя по всему, певица успела потереться ягодичками на побережье, взбудоражив поклонников.

Певица Настя Каменских
Настя Каменских в лазурных стрингах эротично обваляла сытные булочки в песке на море. Фото: Instagram.com/kamenskux

«Булочки в муке?», «Опа! Люди мимо, а она к ним сдобой!», «Шикарная! Какие аппетитные виды», «Эу! Это стиль собачки??», «Опять в своем репертуаре, с голыми ягодичками», «Попрыгунья стрекоза», «Мокрым орешком плюхнулась на белый песочек?», «Потап фоткал? Тот еще эстет», «Отшлепать бы ваши булочки», «Секси-мамасита отжигает с игристым», «Вот это доброе утро», «Хорошая какая!», «Моя ты красота, орешком и прямо на песок??» — пишут фолловеры.

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