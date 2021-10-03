«Опа! Люди мимо, а она к ним сдобой»: Каменских в стрингах сексуально потерлась «булочками» на песке

Настя Каменских — девушка видная и привлекательная. В своем Instagram жена рэпера Потапа то и дело публикует сексапильные пляжные снимки. Один из таких горячих кадров появился и в фан-аккаунте звезды. На фото украинская дива позировала в лазурном купальнике, слишком высоко натянув тугие стринги. Каменских игриво обнажила свои «сдобные булочки», приправив их песочком. Судя по всему, певица успела потереться ягодичками на побережье, взбудоражив поклонников.

«Булочки в муке?», «Опа! Люди мимо, а она к ним сдобой!», «Шикарная! Какие аппетитные виды», «Эу! Это стиль собачки??», «Опять в своем репертуаре, с голыми ягодичками», «Попрыгунья стрекоза», «Мокрым орешком плюхнулась на белый песочек?», «Потап фоткал? Тот еще эстет», «Отшлепать бы ваши булочки», «Секси-мамасита отжигает с игристым», «Вот это доброе утро», «Хорошая какая!», «Моя ты красота, орешком и прямо на песок??» — пишут фолловеры.

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