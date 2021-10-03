«Ловите букетик»: Пелагея показала эксклюзивные фото со свадьбы

В эти дни Пелагея с гастролями отправилась на Дальний Восток. А тем временем ее подруга, руководитель группы «Репа», автор и исполнитель песен Юлия Алакина вышла замуж.

Кадрами с торжества Пелагея поделилась в своем инстаграм, пожелав молодоженам счастья.

«Ловите свадебный букетик. Пока мы отъехали на Дальний Восток, наша Юлька вышла замуж! (На самом деле, просто так совпало). Поздравляем Юлю, ее жениха Сергея, всех родных и близких этой новой семьи!», — написала Пелагея.

Напомним, сама Пелагея в прошлом году развелась с хоккеистом Иваном Телегиным, которому родила дочь Таисию. Недавно спортсмен вновь женился на бизнесвумен, артистка же о своей личной жизни предпочитает не говорить.

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