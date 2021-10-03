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«Ловите букетик»: Пелагея показала эксклюзивные фото со свадьбы

Снимками певица поделилась в своем инстаграм.

«Ловите букетик»: Пелагея показала эксклюзивные фото со свадьбы
Пелагея. Фото: instagram.com/pelageya_insta

В эти дни Пелагея с гастролями отправилась на Дальний Восток. А тем временем ее подруга, руководитель группы «Репа», автор и исполнитель песен Юлия Алакина вышла замуж.

Кадрами с торжества Пелагея поделилась в своем инстаграм, пожелав молодоженам счастья.

Юлия Алакина с мужем
Юлия Алакина с мужем. Скриншот: instagram.com/pelageya_insta

«Ловите свадебный букетик. Пока мы отъехали на Дальний Восток, наша Юлька вышла замуж! (На самом деле, просто так совпало). Поздравляем Юлю, ее жениха Сергея, всех родных и близких этой новой семьи!», — написала Пелагея.

Напомним, сама Пелагея в прошлом году развелась с хоккеистом Иваном Телегиным, которому родила дочь Таисию. Недавно спортсмен вновь женился на бизнесвумен, артистка же о своей личной жизни предпочитает не говорить.

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