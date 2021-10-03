«Мы живем вместе уже 16 лет»: Добровольская высказалась после слухов, что развелась с мужем

Как отметила актриса, порой у них, конечно, бывают какие-то недомолвки.

Актриса Евгения Добровольская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ опровергла появившиеся в последнее время слухи, что она разводится со своим мужем кинооператором Дмитрием Мананниковым.

«Нет. Мы не разводимся. У нас все хорошо. Сколько можно покорять мое сердце. Если и бывают какие-то недомолвки… Но у нас их нет практически, потому что мы живем вместе 16 лет. Это уже срок. Самый большой срок». Евгения Добровольская

Напомним, что у Евгении Добровольской трое сыновей от разных мужчин и дочь от Мананникова.

Первым ее мужем был актер Вячеслав Баранов, вторым – актер Михаил Ефремов. Кроме того, у Евгении Добровольской непродолжительное время был роман с актером Ярославом Бойко. От него она родила своего внебрачного сына Яна.

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