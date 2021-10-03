Жена Виторгана в платье с серебристо-золотой вышивкой и инкрустацией страз устроила с дочками танцы на еврейском празднике

Эммануил Виторган чтит свои национальные традиции и часто бывает со своими близкими в еврейском культурном центре в Москве. На сей раз народный артист отметился здесь по случаю празднования Симхат Тора. В этот день у евреев завершается годичный цикл чтения Торы и сразу же начинается новый цикл.

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Компанию актеру составили его жена Ирина Млодик, а также младшие дочери Этель и Клара. Супруга знаменитости выбрала в честь этого события особый торжественный наряд – роскошное платье с серебристо-золотой вышивкой и инкрустацией страз.

Ирина Млодик не скрывала своего радостного праздничного настроения и с удовольствием пустилась в пляс со своими дочками на вечеринке. Отметим, что на еврейской тусовке также присутствовала актриса Алика Смехова.

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