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«В одну реку входят дважды»: Ольга Бузова показала своего бывшего, заинтриговав фанатов

Поющая ведущая считает, что у нее были идеальные отношения.

«В одну реку входят дважды»: Ольга Бузова показала своего бывшего, заинтриговав фанатов
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

С января этого года Ольга Бузова вошла в число завидных невест российского шоу-бизнеса. Сразу после своего 35-летия поющая ведущая рассталась с рэпером Давой и пока не успела построить новые отношения.

В своем Ольга показала фанатам своего бывшего возлюбленного. По словам Бузовой, мама Тимофея Майорова до сих пор считает ее лучшей девушкой.

Ольга Бузова и Тимофей Майоров
Ольга Бузова и Тимофей Майоров. Фото: instagram.com/buzova86

«Мой идеальный бывший Тимофей. А кто-то говорил, что я не умею красиво расставаться. 15 лет уже дружим. И мама Надя до сих пор говорит, что я лучшая девушка, которая была у Тимы. Хельсинки, привет. В одну реку входят дважды?», — написала Бузова.

Фанаты практически в один голос утверждали, что входят в одну реку и дважды, и по десять раз.

«Какая красивая пара! Входят, Оля еще как! Вы так классно смотритесь вместе», — писали пользователи Сети.

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