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«Все эти Галкины-Шмалкины, прыгающие на эстраде»: сын Крылатова оскорбил Пугачеву и ее мужа

Как отметил наследник, ему не надо подачек от семьи Примадонны на памятник отцу.

«Все эти Галкины-Шмалкины, прыгающие на эстраде»: сын Крылатова оскорбил Пугачеву и ее мужа
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Globallookpress.com

Сын композитора Евгения Крылатова Павел в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ нелестно высказался о Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой и ее муже юмористе Максиме Галкине. Ходили слухи, якобы Примадонна готова выделить деньги на памятник композитору. Сейчас за погостом присматривает поэт Андрей Загорский.

Павел Крылатов
Павел Крылатов. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Кто такая Пугачева вообще? Она хоть раз песню папы спела где-то? Все эти «Галкины-Шмалкины», прыгающие на эстраде. И мне приходят и говорят такую вещь. Не надо нам этих подачек!»

Павел Крылатов

Как отметил Павел, он поставит памятник собственными силами. «Никакого памятника Загорский там делать не будет. А если он нас очень любит, то я ему дам номер расчетного счета. Земля должна два сезона просесть. Иначе там провалится памятник. Это первое. Второе – был коронавирус. Третье – я деньги не ворую!» — эмоционально заявил наследник Крылатова.

Отметим, что композитор Евгений Крылатов ушел из жизни два года назад. На его могиле до сих пор нет памятника. На эти цели требуется миллион рублей.

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Тэги

Алла ПугачеваЕвгений КрылатовМаксим ГалкинПавел КрылатовПрограмма "Ты не поверишь!"