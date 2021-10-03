«Все эти Галкины-Шмалкины, прыгающие на эстраде»: сын Крылатова оскорбил Пугачеву и ее мужа

Как отметил наследник, ему не надо подачек от семьи Примадонны на памятник отцу.

Сын композитора Евгения Крылатова Павел в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ нелестно высказался о Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой и ее муже юмористе Максиме Галкине. Ходили слухи, якобы Примадонна готова выделить деньги на памятник композитору. Сейчас за погостом присматривает поэт Андрей Загорский.

«Кто такая Пугачева вообще? Она хоть раз песню папы спела где-то? Все эти «Галкины-Шмалкины», прыгающие на эстраде. И мне приходят и говорят такую вещь. Не надо нам этих подачек!» Павел Крылатов

Как отметил Павел, он поставит памятник собственными силами. «Никакого памятника Загорский там делать не будет. А если он нас очень любит, то я ему дам номер расчетного счета. Земля должна два сезона просесть. Иначе там провалится памятник. Это первое. Второе – был коронавирус. Третье – я деньги не ворую!» — эмоционально заявил наследник Крылатова.

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Отметим, что композитор Евгений Крылатов ушел из жизни два года назад. На его могиле до сих пор нет памятника. На эти цели требуется миллион рублей.

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