«У меня нормальная роль папы»: Павел Табаков нежно высказался о своей наследнице

Как отметил актер, с дочкой Мией он видится достаточно часто.

Актер Павел Табаков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ нежно высказался о своей наследнице — дочери Мие.

«У меня нормальная роль папы. С дочкой вижусь достаточно часто. Я человек, который хочет, чтобы к нему хорошо относились. При этом понимаю, что и ко всем надо относиться хорошо и честно. Обманывать людей в делах любовных – это низко». Павел Табаков

Мать Павла Табакова актриса Марина Зудина также без ума от внучки. «Олег Табаков был бы рад общению с ней. Она очень похожа на него. У Мии улыбка Олега Павловича. Это говорит о том, что жизнь продолжается», — заметила вдова.

Напомним, что дочь Павлу Табакову родила актриса Софья Синицына. Известно, что с девушкой актер уже расстался. В его жизни появилась новая возлюбленная.

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