«Я вырос на улице»: Иосиф Пригожин заявил, что хочет биться с Сергеем Шнуровым на ринге

Как отметил продюсер, рано или поздно музыкант извинится перед Валерией.

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что хочет сразиться на ринге с музыкантом Сергеем Шнуровым.

«Ему еще так петь надо научиться, как моя жена Валерия. Я могу не ругаться матом. Могу на нем разговаривать. Он отдохнет, если мы начнем с ним на этом языке разговаривать. Нельзя опускаться до такого уровня. Он должен просить прощения, но не у меня, а у Валерии. За то, что он задел ее профессиональную честь. Он на меня подал в суд и получил отказ. Обвинял в том, чего не совершал. Я вырос на улице. У меня белое – это белое, а красное – это красное». Иосиф Пригожин

Как отметила певица Валерия, ее муж Иосиф Пригожин после коронавируса набрал 12 килограммов. «Это не для кого не секрет», — заявила исполнительница, намекая, что ее муж сейчас не в самой лучшей физической форме.

Напомним, что Сергей Шнуров несколько месяцев назад оскорбил певицу Валерию. В частности, из его уст прозвучало такое выражение: Лера-фанера.

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