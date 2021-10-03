«Я этому обстоятельству очень рад»: Безруков отправился в Хабаровск с моноспектаклем

Сергей Безруков с моноспектаклем «И жизнь, и театр, и кино» отправился в Хабаровск. А накануне там смягчили коронавирусные ограничения. С 1 октября разрешена заполняемость зрительных залов на 75 процентов.

«Как актер, я этому обстоятельству очень рад, зная, как ждут моего выступления, как не хватает билетов, поддерживаю это решение! И все же, хочу отметить, что прирост новых заболевших с количеством зрителей в зале никак не связан. Например, в Москве в июне был прирост заболевших, а в театрах при этом как была загрузка залов в 50 процентов. Так и осталось, значит, чисто логически, можно сделать вывод, что одно с другим не связано, правда? В любом случае радует то, что театры вообще не закрыли…как когда-то год назад. Полный локдаун бьет не только по экономике и доходу граждан, но и по театрам, по учреждениям культуры, — рассказал «КП» — Хабаровск» Сергей Безруков.

Напомним, недавно Безруков стал отцом. Наследника Васю ему подарила режиссер Анна Матисон.

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