«Если мама узнает…»: дочь Успенской решилась на серьезный шаг

Недавно в Сети бурно обсуждали новость о том, что дочь Любови Успенской – 31-летняя Татьяна Плаксина оказалась в психдиспансере. Сама артистка эту новость никак не комментировала, а Татьяна оставляла своим фанатам в инстаграм сообщения с просьбой о помощи.

Не прошло и месяца, как Плаксина вновь дала повод для обсуждений. Оказывается, девушка решила принять другую веру. Ранее он исповедовала иудаизм, как и сама Успенская.

«Она мне сказала: «Если мама узнает, она убьет меня». Она осознала, что это ей нужно, потому что дальше было уже некуда», — рассказал «Комсомольской правде» отец Владимир, который проводил обряд крещения.

Также священнослужитель отметил, что Татьяна стала более спокойной и уверенной в своих силах.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.