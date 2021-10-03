«Немного вульгарное»: Макеева в платье с декольте до пупка смутила фанатов

Накануне Анастасия Макеева сообщила, что в скором времени поедет на Мальдивы. Там актриса будет постигать азы психологии в компании звездного специалиста. А пока звезда театра решила обновит гардероб.

В своем инстаграм она поделилась снимками, на которых позировала в разных платьях. Одно из них несколько смутило фанатов из-за чрезмерно откровенного декольте.

«Немного вульгарное! Вам все идет! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в это году Макеева в четвертый раз вышла замуж. Избранником Анастасии стал бизнесмен-строитель Роман Мальков. Они познакомились в прошло году на даче у звезды, а уже в мае сыграли свадьбу и заключили церковный брак.

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