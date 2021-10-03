«Какая вермишель в голове у этой девочки?»: Седокова в дерзком платье оголила пышную грудь

Недавно Анна Седокова выпустила свой новый альбом Secret Soul, куда вошли новый треки. А накануне представила еще одну новую песню – «Обезболил». Артистка отметила, что она – про отношения двух влюбленных.

«Какая вермишель была в голове у этой девочки, которая уже родила троих детей. Опилки. Я раньше умела писать песни только из боли. И два года не писала. Просто потому, что так сильно больно не было. Я училась жить счастливо», — написала Седокова.

Размышления она сопроводила снимком, на котором позировала в искрящемся платье с откровенным декольте.

«Какая красивая! Классная! Аня лучшая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году артистка в третий раз вышла замуж. Ее мужем стал баскетболист Янис Тимма.

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