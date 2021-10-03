Пышные локоны, задорная улыбка: Пугачева игриво сложила руки на груди у Галкина во время звездной тусовки

Накануне Алла Пугачева и Максим Галкин принимали гостей в своем доме в Грязи. Замок посетили Лайма Вайкуле, Олег Газманов, Валерий Леонтьев и другие. В своем инстаграм Галкин поделился кадрами вечеринки.

«Очень здорово посидели! Было классно! Всегда ждем друзей!», — написал Галкин.

Пока Максим, как хозяин в доме, позировал в центральном кресле гостиной, Алла Борисовна игриво сложила руки на его груди. Примадонна позировала в черном наряде с пышным хвостом на голове. При этом с ее лица практически не сходила игривая улыбка.

«Алла – класс! Аллочка – умничка, тонкая ирония! Какие красивые!», — писали пользователи Сети.

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