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«Грациозная и сексуальная»: Кошкина вновь блеснула прелестями, позируя на камеру

Снимком актриса поделилась в своем инстаграм.

«Грациозная и сексуальная»: Кошкина вновь блеснула прелестями, позируя на камеру
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

Недавно Яна Кошкина дебютировала на сцене театра, а накануне заинтриговала фанатов, объявив о том, что участвует в новом проекте. Оказалось, что Кошкина стала ведущей музыкального чарта на телевидении. Образ сексуальной красотки Яна поддерживает в своем инстаграм с завидной регулярностью. На этот раз она опубликовала фото, на котором позировала в бледно-розовом платье, блеснув «ложбинкой греха».

Яна Кошкина
Яна Кошкина. Скриншот: instagram.com/yana_koshkina_official

«Какая прелесть! Грациозная и сексуальная! Классная! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Кошкина получила известность благодаря роли в сериале «ЧОП». Позже она стала соведущей Павла Прилучного в программе «Короли фанеры». Периодически эффектной брюнетке приписывают самые разные романы, но о личной жизни Яна предпочитает не говорить.

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