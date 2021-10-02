«Как-то особенно ощущаю»: Ольга Серябкина поделилась подробностями первой беременности

В одной из последних Stories личного микроблога экс-солистки группы Serebro — Ольги Серябкиной — появилась ее фотография в многослойном образе. Трендовый аутфит слегка спрятал животик беременной исполнительницы.

Напомним, певица ждет своего первенца. 36-летняя Серябкина призналась, что обрадовалась такому сюрпризу. Но по-настоящему счастливой артистка почувствовала себя недавно.

«Счастливая! Очень. Сегодня это как-то особенно ощущаю», — заявила артистка.

Ольга отметилась на прогулке со стаканчиком кофе и любимым питомцем. Серябкина улыбалась на камеру в тотально черном образе. Исполнительница скомбинировала несколько кожаных курток. Они отличались по толщине и создавали эффект многослойности. К ним Серябкина добавила лосины и ботинки с яркими шнурками.

Напомним, Ольга Серябкина вышла замуж за Георгия Начкебию в октябре прошлого года. 13 сентября 2021 года певица рассказала, что они с избранником готовятся стать родителями первенца. Будущие мама и папа много времени проводят на свежем воздухе и даже ходят за грибами.

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