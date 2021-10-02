Умер актер из «Графини де Монсоро» Андрей Дубовский

Московский драматический театр имени Пушкина скорбит об утрате. Время и место панихиды будут объявлены позже.

В субботу, 2 октября, стало известно о смерти актера Андрея Дубовского. Сердце артиста остановилось в Москве, ему было всего 64 года. Скорбят об утрате не только его родные, близкие и друзья, но и коллеги и поклонники его таланта.

Печальную новость сообщил Московский драматический театр имени Пушкина. На официальной странице театра под постом о смерти актера зрители вспоминают, каким одаренным был Андрей Дубовский.

«Успела увидеть его на сцене, давно это было, но помню его утонченность», «Прекрасно сыграл в фильме «Визит к Минотавру», «Артист невероятной красоты», — пишут люди.

Отметим, что Андрей Дубовский родился в 1957 году, в 1980-м окончил ГИТИС, а за год до этого сыграл свою первую роль в кино. В его творческом портфолио 17 картин, среди них «Графиня де Монсоро», «Визит к Минотавру», «Страна глухих», «Первая любовь», «Одиссея капитана Блада», «Тайны дворцовых переворотов» и другие. У актера было много поклонников, все они восхищались его актерской игрой и невероятной утонченностью.

В 1988 году он поступил на службу в Московский драматический театр имени Пушкина, где сыграл много ярких, сильных и харизматичных ролей. Двадцать лет назад Дубовского парализовало. Большую часть времени он проводил в кровати, но всегда живо интересовался театром, бесконечно тоскуя по сцене.

Время и место панихиды будут объявлены позже.

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