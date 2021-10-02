«Мне очень стыдно»: выбывший из «Ледникового периода» Дава извинился перед Сотниковой

Блогер Давид Манукян должен был принять участие в популярном шоу Первого канала «Ледниковый период». Однако из-за травы вынужден был сняться с проекта.

Бывший возлюбленный поющей ведущей Ольги Бузовой тренировался в паре с фигуристкой Аделиной Сотниковой. В итоге спортсменку временно пересадили в жюри. Сейчас ей ищут нового партнера.

В первом выпуске проекта показали видеоинтервью Давы, в котором он говорит, что врачи выявили у него повреждение головки плечевой кости.

«Я очень огорчен. Я правда очень старался. Мне очень стыдно перед Аделиной, потому что я ее подвел», — поделился переживаниями Дава.

В новом сезоне «ледникового периода» принимают участие Ксения Бородина, Агата Муцениеце, Дарья Мельникова, Никита Пресняков и другие звезды. Все они танцуют в паре с профессиональными фигуристами.

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