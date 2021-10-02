«С красивым и сексуальным»: Анастасия Волочкова рассказала, с кем встречается

В одной из последних публикаций личного микроблога танцовщица Анастасия Волочкова рассекретила правду о личной жизни.

Анастасия призналась, что встречается с симпатичным мужчиной. Возраст и имя Волочкова не назвала. Зато отметила, что возлюбленный не связан с шоу-бизнесом.

Балерина заявила о выдающихся внешних данных избранника. А также рассказала о своих ощущениях от нового романа.

«Правда о личном. От первого лица хочу сказать, что у меня действительно сейчас есть романтические отношения с красивым и сексуальным мужчиной. Он не имеет отношения к шоу-бизнесу. Он очень меня любит и это взаимно…Чего и всем желаю!», — разоткровенничалась артистка.

Отметим, ранее Анастасия Волочкова показала фото бойфренда. Артистка скрыла лицо возлюбленного, акцентировав внимание на сильных руках мужчины.

К слову, ранее балерина делилась фотографиями из отпуска с бизнесменом Олегом. Роман с таинственным спутником на Мальдивах продлился недолго. Артистка рассказала, что познакомилась с бывшим бойфрендом у нотариуса.

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