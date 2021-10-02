«Нас не устраивает»: дочь Татьяны Навки заняла второе место на соревнованиях

Надежда Пескова запечатлелась на пьедестале с товарищем по команде.

Олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка запечатлела дочь на награждении. Младшая наследница знаменитости заняла почетное второе место, но осталась недовольной.

Малышка Надя растет настоящей перфекционисткой. Девочка с ранних лет занимается фигурным катанием и мечтает только о первых местах.

Мама Надежды Песковой является для девочки примером для гордости. Начинающая фигуристка хочет подражать родительнице. Татьяна хвалит свою дочь за старания. Хотя сама малышка не всегда собой довольна.

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На стартовых соревнованиях нового сезона дочь Дмитрия Пескова заняла второе место. Вместе со своим другом спортсменка позировала на пьедестале. Товарищ по команде занял первое место, и малышка пристроилась к мальчику на высшую ступень. Наде тоже хотелось почувствовать себя победителем соревнований.

«Старт сезона! Сегодня на втором месте, но с товарищем по команде Марком стоим на первом! Конечно, второе нас не устраивает, но ничего работаем дальше. Может все же в парное?!», — заявила Навка.

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