«По отдельности мы здоровые»: Эйвазов объяснил, почему у них нет общих детей с Нетребко

Как отметил оперный певец, он задумывается, чтобы взять в их семью чужого ребенка.

Оперный певец Юсиф Эйвазов в программе «Однажды» на канале НТВ заявил, что у них не может быть совместных детей с женой оперной дивой Анной Нетребко.

«У нас не получилось завести детей, потому что на генетическом уровне абсолютная несовместимость. После всех исследований стало понятно — по отдельности мы здоровые, Анна может иметь детей от другого мужчины». Юсиф Эйвазов

Как отметил Юсиф Эйвазов, у него и в мыслях нет попробовать завести детей от другой женщины. По его словам, он лучше удочерит или усыновит кого-нибудь, чем сделает ребенка на стороне.

Напомним, что Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко сыграли свадьбу в 2015 году. При этом у его жены есть сын Тьяго от предыдущих отношений. А вот у самого Юсифа Эйвазова детей нет.

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