«Как семечко попадает в маму?»: сын Ксении Собчак спросил светскую львицу, откуда берутся дети

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram разместила ролик, на котором ее сын Платон Виторган спросил светскую львицу, откуда берутся дети.

«Твой вопрос в чем?» — заявила на кадрах видео Ксения Собчак.

«Как просто сделать, чтобы у тебя родились бейбики. Что надо сделать?» — спросил любознательный сын маму.

«Первый серьезный разговор с Платоном. Вопрос «Откуда берутся дети?» застал врасплох. Я думала это все-таки попозже произойдет. А как нормально это все объяснить четырехлетнему ребенку? Мне кроме «в маме начинает расти семечко» ничего в голову не пришло. Но Платом не лыком шит, и быстро перешел к главному. «А как семечко попадает в маму?» Шах и мат». Ксения Собчак

Напомним, что Ксения Собчак родила сына от актера Максима Виторгана. С отцом мальчика она позже рассталась.

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