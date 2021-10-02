«Я спряталась за кресло, чтобы не показать, что в мини»: Пугачева красиво задрала ножку в замке

Примадонна с друзьями провела вечер у себя в деревне Грязь.

Телеведущий Максим Галкин в Instagram разместил забавное видео. На кадрах можно увидеть тусовку из звезд в деревне Грязь. Здесь, кроме четы Галкина и Пугачевой собрались Лайма Вайкуле, Олег Газманов с женой, Стас Намин и Валерий Леонтьев.

«Я спряталась за кресло, чтобы не показать, что я в мини». Алла Пугачева

«А мы с Олегом договорились бы в одинаковых цветах», — добавила Лайма Вайкуле.

«Если вам кажется, что мы не естественные, что мы собрались не просто так… Это просто мы не очень любим сниматься. Мы вас очень любим. Не подумайте, что мы так по-идиотски собираемся, сидя на пяти стульях. Нас шестеро. Одна женщина стоит в мини. Другая элегантная нас снимет. Маруся Газманова», — сказал Максим Галкин.

«Главное — не теряйте голос разума!» — неожиданно заявила в конце записи Алла Пугачева.

Напомним, что Пугачева и Галкин регулярно устраивают с друзьями вечеринки в деревне Грязь. Они любят шумные компании.

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